Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursaspor'da 3 koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre tüm futbolcu, teknik heyet ve A takım personeline yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda, 1 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 de A takım personelin sonucu pozitif çıktı.
Testleri pozitif çıkan kişiler izolasyona alınarak tedavilerine başlandı. Yeşil-beyazlı ekip, ligin 21. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Tuzlaspor'u konuk edecek.
Bilgilendirme | Covid-19 PCR testleri hakkında pic.twitter.com/mgPJ0uvU9M— Bursaspor (@BursasporSk) February 14, 2021
Etiketler: Koronavirüs
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