Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre tüm futbolcu, teknik heyet ve A takım personeline yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda, 1 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 de A takım personelin sonucu pozitif çıktı.

Testleri pozitif çıkan kişiler izolasyona alınarak tedavilerine başlandı. Yeşil-beyazlı ekip, ligin 21. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Tuzlaspor'u konuk edecek.