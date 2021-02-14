Konyaspor altı maç sonra kazandı
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında ligin son sırasında yer alan Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Abdülkerim ve 80. dakikada Sekidika ağlarla buluşturdu.
Ligde 6 hafta sonra kazanan Konyaspor 27 puana yükseldi.
Deplasmanda son 5 maçını kaybeden Denizlispor ise 18 puanla ligin sonra sırasına demir attı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
23. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
27. dakikada Milosevic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.
44. dakikada Diomande'nin uzun pasına hareketlenen Sekidika'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top yandan auta çıktı.
45. dakikada ceza sahası için de kaleciyle karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 52. dakikada sağ kanatta topla buluşan Milosevic'in ön direğe doğru çıkarttığı topa Abdülkerim dokundu ve yakın direk dibinden topu ağlara gönderdi. 1-0
67. dakikada Sekidika'nın pasında, ceza sahası çizgisinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, kaleci Cenk Gönen topu ayağıyla uzaklaştırdı.
GOL - 80. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına sokulan Shengelia, topu arka direğe çıkarttı. O noktada bomboş durumda olan Sekidika topu filelere gönderdi. 2-0
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Diomande (Dk. 88 Adil Demirbağ), Miya (Dk. 76 Shengelia), Milosevic (Dk. 88 Daci), Sekidika (Dk. 88 Rahmanovic), Cikalleshi
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes (Dk. 59 Özer Özdemir), Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıp Aytaç (Dk 88 Ben Mohamed), Kubilay Aktaş (Dk. 73 Mesanovic), Murawski, Ahmad Yasin (Dk. 59 Dossevi), Hasan Ayaroğlu (Dk. 73 Bakalorz), Sagal, Rodallega
Goller: Dk. 52 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 80 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Lopes, Dk. 90+3 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 49 Guilherme, Dk. 90+3 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+4 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)
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