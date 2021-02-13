Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında saat 16.00'da Gaziantep'i konuk edecek olan bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." denildi.
Etiketler: Koronavirüs Trabzonspor
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