Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli boksörlerden 2 altın, 2 bronz madalya
[Fotoğraf: AA]
Macaristan'da düzenlenen uluslararası boks turnuvasında milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli altın, Necat Ekinci ve Berat Acar ise bronz madalya kazandı.
Macaristan'ın Debrecen şehrinde 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası düzenlendi.
Organizasyonun kadınlar 51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Hırvat rakibi Nikolina Cacic'i, 69 kilo finaline ise Busenaz Sürmeneli, Fransız rakibi Emilie Sonvico'yu mağlup ederek şampiyon oldu.
Erkekler 69 kiloda Necat Ekinci ve +91 kiloda Berat Acar da turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
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