Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-0'lık BB Erzurumspor üstünlüğüyle sona erdi.

Mavi-beyazlı ekibi öne geçiren golü 67. dakikada Aatif Chahechouhe kaydetti. Golün asisti, Leo Schwechlen'den geldi. 90+2. dakikada sahne alan Oltan Karakullukçu, takımını rahatlattı ve skoru tayin etti: 0-2.

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Çaykur Rizespor'da 65. dakikada oyuna giren Fernando, 77 ve 83. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

BB Erzurumspor, bu galibiyetle namağlup serisini 6 maça çıkarmayı başardı. Mesut Bakkal'ın öğrencileri, 12'si bu süreçte olmak üzere 25 puana ulaşarak maç fazlasıyla ateş hattından çıktı ve 15. sıraya yükseldi.

Üst üste ikinci, son dört maçta üçüncü mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise, aldığı yenilgiyle 26 puanda ve 13. sırada kaldı. Karadeniz ekibi, Marius Sumudica yönetiminde henüz galibiyetle tanışamadı.