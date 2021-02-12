Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 2 sporcu daha koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda forma giyen iki sporcunun daha yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Bugün yapılan COVID-19 PCR test sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın teknik ekip ve sporcularının tamamı negatif olup, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızda ise 2 sporcumuz daha pozitif çıkmıştır" denildi.
Erkek voleybol takımında toplam 8 sporcu ve 4 teknik personelin karantinada olduğu belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs Fenerbahçe
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