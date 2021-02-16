Polis bugün, evinde 1,6 milyon dolarlık uyuşturucu bulundurduğu bildirilen Miller'i Sydney'de gözaltına aldı.

Miller ile 47 yaşındaki bir kişi de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınırken, Polis Baş Müfettişi John Watson, şebekenin Miller'in koordinasyonunda çalıştığı ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını söyledi.

Miller'ın dünya şampiyonluğu var

1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 100 metre kelebek yarışında gümüş madalya kazanan Miller, Atlanta'da bronz madalya kazanan Avustralya karışık bayrak takımının da üyesiydi.

Miller'in ayrıca 1995'te Rio de Janeiro'da 100 metrelik kelebek yarışında dünya şampiyonluğu da bulunuyor.