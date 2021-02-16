Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Denver Nuggets ile oynanan maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Davis'in sağlık kontrolünden geçti.

Sağ aşil tendonunda zorlanma tespit edilen oyuncunun Minnesota Timberwolves maçında forma giyemeyecek. Takım doktorları tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası sahalara dönüş tarihinin netleşecek.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kariyerinde 7 kez all-star seçilen 27 yaşındaki oyuncunun, sahalardan 2-3 hafta arası uzak kalması bekleniyor.

Önceki yıllara oranla performansında düşüş yaşayan Anthony Davis, bu sezon Lakers formasıyla 22,5 sayı, 8,4 ribaunt ve 3 asist ortalamalarıyla oynuyor.