Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anthony Davis bir süre parkelerden uzak kalacak
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu Anthony Davis, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Denver Nuggets ile oynanan maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Davis'in sağlık kontrolünden geçti.
Sağ aşil tendonunda zorlanma tespit edilen oyuncunun Minnesota Timberwolves maçında forma giyemeyecek. Takım doktorları tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası sahalara dönüş tarihinin netleşecek.
ABD basınında yer alan haberlere göre, kariyerinde 7 kez all-star seçilen 27 yaşındaki oyuncunun, sahalardan 2-3 hafta arası uzak kalması bekleniyor.
Önceki yıllara oranla performansında düşüş yaşayan Anthony Davis, bu sezon Lakers formasıyla 22,5 sayı, 8,4 ribaunt ve 3 asist ortalamalarıyla oynuyor.
Etiketler: NBA
Son Haberler
- 13:59
- 13:49
- 13:46
- 13:42
- 13:35
Sıradaki Haber
UEFA'dan Türk hakemlere görev
Yükleniyor lütfen bekleyiniz