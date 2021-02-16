Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serena Williams yarı finale çıktı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı Simona Halep'i 2-0 yenen 10 numaralı seribaşı Serena Williams, yarı finale yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, Avustralya Açık'ta 7 şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile 2018 finalisti Halep karşılaştı.
Williams, daha fazla basit hatası olmasına karşın Halep'in servislerine karşı yaptığı güçlü vuruşlar ve puan kazandıran vuruşlarda rakibine 24-9 üstünlük sağlaması sayesinde korttan galip ayrıldı.
Bir saat 21 dakika süren maçı, 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan 39 yaşındaki Williams, turnuvada son şampiyonluğunu yaşadığı 2017'den bu yana ilk defa yarı finale çıktı.
Serena Williams, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile karşı karşıya gelecek.
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