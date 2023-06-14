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Spor
TRT SPOR 14.06.2023 13:35

Trabzonspor'da Larsen ayrılığa açık kapı bıraktı

Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen ayrılığa açık kapı bıraktı. Kendisine şimdilik herhangi bir teklif gelmediğini kaydeden Danimarkalı oyuncu, "Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşmem var. Ancak bir teklif gelirse oturur, konuşuruz" dedi.

Trabzonspor'da Larsen ayrılığa açık kapı bıraktı
[Fotograf: AA]

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılması gündemde olan Jens Stryger Larsen geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Danimarka basınına konuşan Larsen, bordo mavili kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve Trabzonspor'da devam etmeyi planladığını söyledi.

Kulüpten kendisine kalması veya gitmesi yönünde bir talep gelmediğini kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Yine de yeni bir başkan ve teknik direktörümüz var. Benimle ilgili tasarruflarının ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrılığa da açık kapı bırakan Danimarkalı futbolcu, "Şu ana kadar bana gelen bir transfer teklifi yok, gelirse oturur düşünürüz" dedi.

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Larsen bu sezon bordo mavili formayla 45 resmi maça çıktı. Bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Djaniny Trabzonspor'u düşündürüyor

Diğer yandan devre arasında Sharjah'a kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren Djaniny'nin de Trabzonspor'daki geleceği merak konusu.

Yeşil Burun Adalı oyuncu "Gelecekte beni neyin beklediğini bilmiyorum. Şu anda Trabzonspor ile iki yıllık sözleşmem var" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin radarında olan Djaniny'nin İzmir ekibine gitmeyi kabul etmesi durumunda Orsic transferinde kullanılabileceği de gelen haberler arasında.

Mislav Orsic'in bonservisini elinde bulunduran Southampton, aynı zamanda Göztepe'nin de çoğunluk hissesinin sahibi. Djaniny'nin Sharhaj ile olan kira sözleşmesinde ise 15, millyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin bu opsiyonu kullanıp kullanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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