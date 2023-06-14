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Spor
AA 14.06.2023 13:25

Genç badmintonculardan 14 madalya

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda 14 madalya elde etti.

Genç badmintonculardan 14 madalya

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Svilengrad'da yapılan organizasyonda milliler 5 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.﻿

Turnuvada madalya alan milli badmintoncular şunlar:

Tek erkekler: 1. Mehmet Can Töremiş, 2. Gökay Göl, 3. Arda Doğaç Atan

Tek kadınlar: 1. Aleyna Korkut, 2. Elif Nur Demir

Çift erkekler: 1. Veysel Taşdemir-Arda Doğaç Atan, 2. Mert Seven-Muhammet Haşim Türksoy, 3. Ahmet Arda Atak-Eyüp Eren Bakıcı

Çift kadınlar: 1. Aleyna Korkut-Nisanur Çimen, 2. Aysu Arslan-Defne Ilgın Koçak, 3. Zeynep Berre Ocakoğlu-Elif Nur Demir

Karışık çiftler: 1. Mehmet Can Töremiş-Aysu Arslan, 3. Cengizhan Yazıcı-Zeynep Berre Ocakoğlu, 3. Yiğithan Bilge-Cemile Bennu Burat

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