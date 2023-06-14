Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 14.06.2023 13:10

Ajax'ta Maurice Steijn dönemi

Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından Ajax, teknik direktörlük görevi için Maurice Steijn ile anlaştı.

Ajax'ta Maurice Steijn dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine ADO Den Haag'da başlayan Steijn, VVV-Venlo, Al-Wahda, NAC Breda ve geçen sezon da Sparta Rotterdam'ı çalıştırmıştı.

Ajax Futbol Direktörü Sven Mislintat, Steijn'in çalıştığı takımlarda beklentilerin üzerinde sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Birçok kez yüksek performansını gösterdi. Daha yukarı çıkmaya hazır, bundan eminim." dedi.

Hollanda ekibi, alınan kötü sonuçların ardından geçen sezon ocak ayında teknik direktör Alfred Schreuder ile yollarını ayırmıştı.

ETİKETLER
Hollanda
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin genç kalecisi sporcu bursuyla ABD'de forma giyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Türksat 5B'de kazanılan deneyimler Türksat 6A için rehber oldu
13:42
Kazakistan Rusya’dan uçak yakıtı ithalatını yasakladı
13:30
Meteoroloji'den 13 kente gök gürültülü sağanak uyarısı
13:22
Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor
13:23
İzmir'de 'kapora' dolandırıcılığı: 20 gözaltı
13:19
Hindistan’da Biparjoy fırtınasının etkili olduğu Gucarat eyaletinde 3 kişi öldü
Bursa ipeğinden "Şehzade Mustafa" eseri 6 yılda tamamlandı
Bursa ipeğinden "Şehzade Mustafa" eseri 6 yılda tamamlandı
FOTO FOKUS
Maltepe'de tır garajında hortum
Maltepe'de tır garajında hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ