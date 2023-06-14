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Spor
AA 14.06.2023 13:00

Fernando Morientes Türkiye'de çalışmaya sıcak bakıyor

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Fernando Morientes, teklif alması durumunda gelecekte teknik adam olarak Türkiye'de çalışabileceğini söyledi.

Fernando Morientes Türkiye'de çalışmaya sıcak bakıyor
[Fotograf: AA]

Fernando Morientes, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Bugüne kadar İstanbul'a yalnızca maç için geldiğini aktaran Morientes, futbol dışında ilk kez burada bulunduğu için gezme fırsatı yakaladığını, tarihi bölgeler ile İstanbul Boğazı'nın favorileri olduğunu aktardı.

Futbol oynadığı dönemde Türkiye'den birçok teklif gelmesine karşın hiçbir zaman bu ilginin kontratla sonuçlanmadığını dile getiren İspanya'nın eski golcüsü, buradaki futbol atmosferinden her zaman çok etkilendiğini vurguladı.

Morientes, teknik adam olarak Türkiye'de çalışmaya sıcak baktığını dile getirdi.

"Gelecekte teknik direktörlük düşünüyorum. Olimpik Marsilya'da oynarken UEFA lisansı da aldım. Gelecekteki planlarım arasında antrenörlük var. Türkiye'ye gelmek için teklif almam lazım. Bunun için şu anda bir şey diyemem ancak gelecekte Türkiye'de çalışabilirim."

"Guardiola en iyisi"

Fernando Morientes, La Liga'da bir dönem rakip olarak karşılaştığı Guardiola'nın, Manchester City'nin başında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandığının hatırlatılması üzerine konştu.

"Guardiola, bence dünyadaki aktif teknik adamlar arasında en iyisi. Barcelona ve Manchester City'de birçok şey başardı. City'de ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Herkes için iyi bir örnek ve dünyanın en iyi teknik direktörü."

Morientes, İspanyol takımlarının Avrupa'da kazandığı kupa sayısının İspanyol futbolunun gücünü gösterdiğini de belirtti.

"İspanya'da oyuncuların kalitesi ve hocaların seviyesi çok iyi. Sahaların ve zeminlerin kalitesi çok üst seviyede. İspanyol takımları Avrupa'da çok yarışmacı ve her zaman en üste oynamayı seviyor. Tabii ki İngiltere gibi bir ekonomisi yok ama hocaların performansı ve oyuncuların kalitesi burada ciddi bir etken. O yüzden her zaman en üst sıralarda oynamayı başarıyorlar."

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