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Spor
AA 14.06.2023 12:45

Kısa kulvar sürat pateninde hedef olimpiyatlara takım halinde katılmak

Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar'ın 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ile Kanada'daki Dünya Şampiyonası'nda 6'ncı olması, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya almasıyla ilkleri yaşayan Türkiye Buz Pateni Federasyonu, başarıları yeni sporcularla taçlandırmayı hedefliyor.

Kısa kulvar sürat pateninde hedef olimpiyatlara takım halinde katılmak
[Fotograf: AA]

2023-2024 sezonunda dünya kupaları, Avrupa şampiyonaları ile ilk defa kota kazanılan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları gibi önemli organizasyonlara katılacak milliler, sezon hazırlıklarını Kocaeli'de sıfır rakım kondisyon kampıyla sürdürüyor.

Başantrenör Artur Sultangaliyev ve yardımcı antrenörlerce belirlenen program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren milli patenciler; koşu, bisiklet ve fitness antrenmanlarında "güç" depoluyor.

Sultangaliyev, sıfır rakım kondisyon kampı için geçen yıl da Kocaeli'yi tercih ettiklerini hatırlatarak, bu kampın performanslarını olumlu etkilediğini, sporcularının başarılı bir sezon geçirdiğini aktardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sporcuların dayanıklılıklarını, güç, kuvvet ve hızını artırmak için özel program hazırladıklarını dile getiren Sultangaliyev, özellikle fitness ve bisiklet antrenmanlarıyla yükleme yapacaklarını kaydetti.

Sultangaliyev, kamp organizasyonu için Türkiye Buz Pateni Federasyonunun başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

"İnşallah bu kamplar sayesinde gelecek müsabakalarda güzel performans göstereceğimizi ümit ediyorum. Tabii bizim en büyük hedefimiz olimpiyat. Olimpiyatlar öncesi büyük yarışlarımız var. Dünya kupaları, Avrupa şampiyonaları var. Özellikle bu sezon Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları var. Bu müsabakalara hazırlığımızı şimdiden yapıyoruz. Milli takımda önceliğimiz olimpik kadro sporcuları. Tabii onun arkasından gelen genç sporcularımız var. Onlar da olimpiyattan önce, bir iki sene sonra büyük olimpik kadro sporcuları zorlayacak gibi görünüyor. Bu sporcularımızla hedefimiz büyük. Onların olimpik kadroya seçilebilmesi için şu an çalışmalar yapılıyor. Hedefimiz 2026 Olimpiyatları. Olimpiyatlara artık bir sporcuyla değil, takım olarak katılmak istiyoruz. Özellikle bayrak takımı olarak katılmayı, 5 sporcuyla katılmayı planlıyoruz. Şimdiden bu hedeflerimizi koyduk."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ilk sınav

Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde 19 Ocak-2 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları için 2 kota alındığını hatırlatan Sultangaliyev, Türkiye Buz Pateni Federasyonunun sürat pateni branşında Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na ilk defa katılacağını kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sultangaliyev, Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na ilişkin konuştu.

"İki sporcuyla kota kazandık. Listede zaten asil sporcular belli, Muhammet Bozdağ ile Toprak Efe Eroğlu ancak performansa göre değerlendirilecek. Tabii en iyisini yapmaya çalışacağız. Tüm programları, antrenmanları, kondisyonları olsun, her şeye dikkat edeceğiz. Sporcularımızın bu olimpiyatlarda en güzel performansını yakalaması için programlar yapıldı. Bu program doğrultusunda yürüyoruz. Bakanlık ve federasyon tarafından da destekleniyor. Yeni malzemeler alınacak, yeni bisiklet talep ettik, kampa 10 yeni bisiklet gelecek. Umarım bu sezon bizim için başarılı geçer. Programlarımızı ona göre hazırladık. Programlarımız her sezon güncelleniyor. Güncellemede, 'Sporcu nasıl iyi bir performans yakalar?' için araştırma yapılıyor."

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