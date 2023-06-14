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Spor
AA 14.06.2023 11:50

Milli boksör Büşra Işıldar olimpiyat kotası almak istiyor

Gençlerde dünya şampiyonu olan milli boksör Büşra Işıldar, ilk kez katılacağı Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almak için ter döküyor.

Milli boksör Büşra Işıldar olimpiyat kotası almak istiyor
[Fotograf: AA]

Zayıflamak için başladığı boksta elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takıma yükselen, yıldızlarda 2017, 2018 ve 2019'da Avrupa şampiyonu olan milli boksör Büşra Işıldar, 2021'de ise Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalyaya ulaştı.

Büşra, büyükler kategorisinde katıldığı Avrupa ve dünya şampiyonalarında ise derece elde edemedi.

Polonya'da 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları için hazırlıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdüren Büşra, ilk kez katılacağı Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almayı hedefliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Büşra Işıldar, kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunduğunu söyledi. Büşra, A Milli Takıma geçen yıl seçildiğini belirtti.

"Avrupa ve dünya şampiyonalarına gittim. Orada derece yapamadım. Bu yıl Avrupa Oyunları var. Avrupa Oyunları için 6 aydır kamptayız."

"Paris Olimpiyatları'nda vize almak için yarışacağız"

Büşra, gençler ve yıldızlarda şampiyon olduğunda ağır sıklette mücadele ettiğini anlattı.

"Daha sonra olimpiyat hayalimle 35 kilo vererek 75 kiloya düştüm. Heyecanlıyız, aslında yıllardır bu maç için çalışıyoruz. Paris Olimpiyatları'nda vize almak için yarışacağız. Takımım ve ben bunun için hazırız. Çok çalıştık, heyecanlıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Büşra, A Milli Takım'da mücadele etmenin diğer kategorilerden çok farklı olduğunu vurguladı.

"A Milli Takım çok daha zor. Rakiplerimiz 19 ile 40 yaş arasında değişiyor. Yıldızlarda ve gençlerde böyle değil, yaş aynı. Bunun için çok heyecanlıyız. Avrupa ülkeleriyle yarışacağız. Avrupa elemesinde kota alamazsak iki de dünya elemesi olacak ama inşallah ilk müsabakamızda işi bitireceğiz. Bunun için çalışıyoruz, bunun hayaliyle yatıp kalkıyoruz. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Allah'ın izniyle en güzel şekilde döneceğiz."

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