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Spor
AA 14.06.2023 13:20

Depremzede haltercinin hedefi Türkiye şampiyonluğu

Okul Sporları Türkiye Halter Yıldızlar Şampiyonası'nı 76 kiloda gümüş madalyayla tamamlayan 14 yaşındaki Kilisli depremzede sporcu Gözde Nur Demirbaş, Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

Depremzede haltercinin hedefi Türkiye şampiyonluğu
[Fotograf: AA]

Denizli'de 8-11 Haziran'da 45 ilden 493 sporcunun katıldığı şampiyonada ikinci olan Demirbaş, gazetecilere, hedefinin Türkiye şampiyonu olarak milli takımda yer almak olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Demirbaş, halter ile 1,5 yıl önce Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenörler sayesinde tanıştığını belirtti.

"Halterle ilk tanıştığımda herkes 'Yapamazsın, başaramazsın.' dedi. Ancak ben hocamın ve ailemin desteğiyle inandım ve buralara kadar geldim."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Antrenör Zeki Tuncer de Gözde Nur Demirbaş'ın bundan sonra spor lisesine devam edeceğini, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışacaklarını kaydetti.

​​​​​​​Tuncer, destekleri için Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan'a teşekkür etti.

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