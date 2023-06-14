Depremzede haltercinin hedefi Türkiye şampiyonluğu

Denizli'de 8-11 Haziran'da 45 ilden 493 sporcunun katıldığı şampiyonada ikinci olan Demirbaş, gazetecilere, hedefinin Türkiye şampiyonu olarak milli takımda yer almak olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Demirbaş, halter ile 1,5 yıl önce Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenörler sayesinde tanıştığını belirtti.

"Halterle ilk tanıştığımda herkes 'Yapamazsın, başaramazsın.' dedi. Ancak ben hocamın ve ailemin desteğiyle inandım ve buralara kadar geldim."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Antrenör Zeki Tuncer de Gözde Nur Demirbaş'ın bundan sonra spor lisesine devam edeceğini, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışacaklarını kaydetti.

​​​​​​​Tuncer, destekleri için Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan'a teşekkür etti.