Fenerbahçe'nin hedefi Edin Dzeko

Fenerbahçe’de forvet arayışları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin gündemindeki en önemli isimlerden biri olan Edin Dzeko ile görüşmeler son aşamaya geldi.

Geçtiğimiz günlerde golcü futbolcunun menajeri Alessandro Lucci'yi İstanbul’a davet eden Fenerbahçe yönetimi ilk teklifini sundu. Düşünmek için zaman isteyen tecrübeli oyuncunun menajeri, görüşmenin ardından Türkiye'den ayrıldı.

Sarı lacivertliler, Edin Dzeko'ya 2 senelik kontrat ve imza parası önerdi. Boşnak golcünün maliyetinin bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Edin Dzeko bu sezon Inter forması ile 52 maça çıktı. 14 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 4 defa da gol pası verdi.

Son olarak İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi Final’inde forma giyen 37 yaşındaki yıldız isim, 57. dakikada yerini Romelu Lukaku’ya bıraktı.