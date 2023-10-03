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Spor
DHA 03.10.2023 13:45

Trabzonspor’da 6 eksikli idman

Trabzonspor, haftaya oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi basına açık idman yaptı. Bordo mavililerin idmanına sakatlık ve ağrıları nedeniyle 6 oyuncu katılmadı.

Trabzonspor’da 6 eksikli idman
[Fotograf: AA]

Trendeyol Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.

Karadeniz ekibi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00’de basına açık idman gerçekleştirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

6 oyuncu idmanda yok, Bakasetas şut çalıştı

Bordo mavili takımda sağ arka üst adalesinde kas yaralanması yaşayan Hüseyin, arka adalesinde kas spazmı yaşayan Benkovic, tedavisi süren Orsic, son idmanda aldıkları darbe nedeniyle ağrı yaşayan Kourbelis, Fountas ve Teklic idmanda yer almadı.

Özel çalışma programı uygulanan Pepe’nin yanı sıra, sakatlıktan çıkan ve kontrollü olarak çalışan Fernandez hem takımla birlikte hem de bireysel çalışma yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Futbolcular idmanda tempo, pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı. İdman bitiminde Bakasetas takımdan ayrı olarak şut çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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