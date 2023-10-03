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Spor
AA 03.10.2023 13:40

Sepahan-Al Ittihad maçı Süleymani büstü nedeniyle iptal

İran'ın Sepahan takımının Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı ile oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi müsabakasının, Suudi ekibin stadyumdaki Kasım Süleymani büstü önünde oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Sepahan-Al Ittihad maçı Süleymani büstü nedeniyle iptal
[Fotograf: AA]

İran devlet televizyonuna göre, Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması için yerel saatle 19.30'da İsfahan'daki Nakş-i Cihan Stadyumunda İran'ın Sepahan ekibiyle oynayacağı maça çıkmadı.

Stadyuma gelip antrenman yapan Suudi ekip, daha sonra 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin büstünün stadyumun çıkış tüneline konulmasına itiraz ederek sahaya çıkmayınca müsabaka maçın hakemi tarafından iptal edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

AFC'nin X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sepahan ile El Ittihad arasında İsfahan'ın Nakş-i Cihan Stadyumu'nda yapılması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

İran futbol kulübü Sepahan ise maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikayette bulunacağını duyurdu.

İran'ın eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD saldırısında hayatını kaybetmişti.

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