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Spor
İHA 03.10.2023 12:37

Xabi Alonsolu Bayer Leverkusen yoluna namağlup devam ediyor

Alman ekibi Bayer Leverkusen, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da mağlup olmadı. Xabi Alonso’nun öğrencileri, ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, UEFA Avrupa Ligi ve Almanya Kupası’nda da 1'er galibiyet aldı.

Xabi Alonsolu Bayer Leverkusen yoluna namağlup devam ediyor
[Fotograf: İHA]

Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, bu sezon mücadele ettiği üç kulvarda da yoluna kayıpsız devam ediyor. İspanyol teknik direktör Xabi Alonso ile çıkışa geçen kırmızı-siyahlılar, bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sezona 3-2’lik Leipzig galibiyetiyle başlayan Leverkusen, 2. haftada Mönchengladbach’ı 3-0, 3. haftada da Darmstadt 98’i 5-1’lik skorla yendi.

Ligdeki tek puan kaybını 4. haftada ezeli rakibi Bayern Münih karşısında 2-2 berabere kalarak alan Xabi Alonso’nun öğrencileri, 5. haftada Heidenheim’i 4-1, son haftada da Mainz’i 3-0 mağlup ederek topladığı 16 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Alman temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hacken’i 4-0, Almanya Kupası 1. Turu’nda da Teutonia Ottensen’i 8-0’lık skorla yendi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Victor Boniface performansıyla beğeni topluyor

Bu sezon Bundesliga, UEFA Avrupa Ligi ve Almanya Kupası’nda 8 maç oynayan Bayer Leverkusen, bu müsabakalarda rakip filelere toplam 32 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

Kırmızı-siyahlıların en skorer oyuncusu ise sezon başında takıma katılan Victor Boniface oldu. Belçika ekibi U.S Gilloise’den takıma dahil edilen 22 yaşındaki Nijeryalı forvet, çıktığı 8 karşılaşmada 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon Mönchengladbach’tan transfer edilen Jonas Hofmann da 8 mücadelede 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Savunma oyuncularının skor katkısı dikkat çekiyor

Kalesinde sadece 6 gol gören Bayer Leverkusen’de, defans oyuncularının savunma performansının yanı sıra skora verdiği katkı da ön plana çıkıyor.

Alman ekibinde oynanan 8 müsabakada sol bek Alejandro Grimaldo 2 gol, 3 asist, sağ bek Jeremie Frimpong 2 gol, 3 asist, stoperlerden Jonathan Tah 2 gol, Edmond Tapsoba da 1 gol kaydetti.

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