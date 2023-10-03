Denizlispor'da Bülent Ertuğrul'un gömlek totemi

İlk olarak doğum günü de olan 17 Eylül'deki Arnavutköy Belediyespor maçında takımının renkleriyle uyumlu yeşil-siyahlı gömleği giyen Ertuğrul, aylar sonra gelen 3-2'lik galibiyet sonrası uğurlu gördüğü gömleği bir daha üzerinden çıkarmadı.

Takımın eski efsane futbolcularından olan Ertuğrul, deplasmanda kazanılan Etimesgut Belediyespor ve iç sahada berabere biten son 24Erzincanspor maçlarında da aynı gömleği giydi.

En son geçen sezonun ilk yarısının son 3 maçında 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Denizlispor, o günden bu yana ilk kez mağlup olmadan 3 maç geçirdi.

Denizlispor'a taze kan

Denizlispor Kulübü, yönetim kuruluna davet yoluyla yeni yönetici atadı. Kulüp Başkanı Mehmet Uz’un oluru ile iş adamı Nevzat Yılmaz, altyapıdan sorumlu asbaşkan olarak görevlendirildi.

"Kulüp Başkanımız Mehmet Uz ile görüşerek şehrin takımında görev alma arzusunu dile getiren Nevzat Yılmaz davet yoluyla yönetim kurulumuza katılarak Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan olarak görevlendirilmiştir. Nevzat Yılmaz’a hoş geldin der, yeni görevinde kendisine başarılar dileriz.