Toroslar Basketbol hem ligde hem Avrupa'da iddialı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 67-58 mağlup ederek 2023-2024 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Antalya ekibi, 2. hafta mücadelesinde İlkem Yapı Tarsusspor'u deplasmanda 87-70 yendi.

Akdeniz temsilcisi, daha sonra FIBA Avrupa Kupası Elemeleri ilk karşılaşmasında ise iç sahada karşılaştığı Sportiva Azoris Hotels takımını 66-49 mağlup ederken, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ise evinde Beşiktaş'a 82-77 üstünlük sağladı.

Ligdeki üç maçını ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'ndeki ilk mücadelesini kazanarak 4'te 4 yapan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Sportiva Azoris Hotels ile yaptığı rövanş maçından 65-61 galip ayrılarak, bu sezonki 5. resmi mücadelesini kazandı.

Avrupa Kupası'nda gruplarda mücadele etme hakkı kazanan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un galibiyet serisi, ligin 4. haftasında Emlak Konut'a deplasmanda 94-76 yenilerek sona erdi.

Ligde dört haftada 7 puana ulaşarak, 8'er puanlı Fenerbahçe Alagöz Holding ve OGM Ormanspor'un ardından üçüncü sırada yer alan Antalya temsilcisi, beşinci haftada Melikgazi Kayseri Basketbol ile 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak.