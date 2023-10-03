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Spor
AA 03.10.2023 12:30

Toroslar Basketbol hem ligde hem Avrupa'da iddialı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, ligin yanı sıra FIBA Avrupa Kupası'nda da yoluna iddialı bir şekilde devam ediyor.

Toroslar Basketbol hem ligde hem Avrupa'da iddialı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 67-58 mağlup ederek 2023-2024 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Antalya ekibi, 2. hafta mücadelesinde İlkem Yapı Tarsusspor'u deplasmanda 87-70 yendi.

Akdeniz temsilcisi, daha sonra FIBA Avrupa Kupası Elemeleri ilk karşılaşmasında ise iç sahada karşılaştığı Sportiva Azoris Hotels takımını 66-49 mağlup ederken, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ise evinde Beşiktaş'a 82-77 üstünlük sağladı.

Ligdeki üç maçını ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'ndeki ilk mücadelesini kazanarak 4'te 4 yapan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Sportiva Azoris Hotels ile yaptığı rövanş maçından 65-61 galip ayrılarak, bu sezonki 5. resmi mücadelesini kazandı.

Avrupa Kupası'nda gruplarda mücadele etme hakkı kazanan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un galibiyet serisi, ligin 4. haftasında Emlak Konut'a deplasmanda 94-76 yenilerek sona erdi.

Ligde dört haftada 7 puana ulaşarak, 8'er puanlı Fenerbahçe Alagöz Holding ve OGM Ormanspor'un ardından üçüncü sırada yer alan Antalya temsilcisi, beşinci haftada Melikgazi Kayseri Basketbol ile 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak.

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