44 yaşında başladığı otomobil sporlarında başarılarıyla adından söz ettiriyor

Üç yıl içinde, 2 yıl uluslararası Transanatolia yarışı birinciliği, 2 yıl Türkiye Baja Kupası genel klasman birincilikleri bulunan Altun, Bursa'da tamamlanan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital"de hem otomobil kategorisi olan Sınıf 2'de, hem de genel klasmanda birinci olarak çifte kupa kaldırarak, yüksek performansını sürdürdü.

Çocukluğundan beri ilgisi olan off-road alanında yarışmaya karar verdiğinde 44 yaşında olan Altun, spora başlamak için geç bir yaşta olsa da disiplinli çalışmasıyla tüm zorlukları aşıyor.

[Fotoğraf: AA]

4x4 ve 6x6 arazi araçları ile çöl yarışları için geliştirilmiş özel yarış araçlarının, ayrı klasmanlarda, bir arada ve yol dışı etaplarda gerçekleştirilen ralli tipi off-road yarışı olarak tanımlanan baja turnuvalarında yarışan "Kertenkele" lakaplı sporcu, yapımına kendisinin de katıldığı aracıyla zorlu doğa şartlarında yarışarak kendisini geliştirmeye de devam ediyor.

Hobi olarak 2018'de başladığı sporu 2020'de profesyonelliğe taşıyan ve başarılarına her gün yenisini ekleyen Altun, önce off-road aracıyla amatör olarak yarışmaya başladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Altun, o yarışlarda aldığı hazzı profesyonelliğe taşımak için baja branşında otomobil kategorisinde yarıştığını belirtti.

"Kertenkele lakabıyla bir araç yaptım, benim de lakabım kertenkele zaten. 2020'de Transanatolia ilk yarışımdı, orada acemiliğimizi atlattık. 2020'de baja yarışları yapılmadı, pandemiden dolayı. Sonra 2021 ve 2022'de baja branşında otomobil genel klasman birinciliğimiz var."

Altun, bu sene de Bursa'daki şampiyonanın ardından "Türkiye şampiyonu" unvanına ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.

"Bu şampiyonada birinci olmak istiyoruz. Transanatolia uluslararası bir organizasyon biliyorsunuz. Orada da 2 sene birinciliğimiz oldu. Çok şükür gayret ediyoruz, mücadele ediyoruz. Baja branşını seviyorum, otomobil sporları arasında en sevdiğim branş. Bu spor biraz maliyetli, gerek halkın ve gerekse sponsorların desteği gerekiyor. Daha da ilerleyeceğine inanıyorum bu sporun. Bu sene katılım çok güzel daha da artacağını düşünüyoruz. Bu sporda başarılıyız çok şükür ama bunun sırrı esasında disiplin. Ben birçok kişiden hızlı olduğumu iddia etmiyorum ama ben kıymet veriyorum bu işe. Saygı duyuyorum, arabamı seviyorum, her yarış öncesi ve sonrasında bakım yapıyorum. Başka hiçbir işe zaman harcamıyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Bu spora herkes katılabilir, sadece yarışa uygun bir aracınızın olması lazım"

Altun, Bursa etaplarını da çok sevdiğini aktardı.

"Burada zorlu bir 3 gün geçirdik, yağış da çok zorladı bizi. Burada hem otomobil klasmanında hem de genel klasmanda birinciliğe uzandık çok şükür. Sezonun kalan ayaklarında da birinci olup şampiyonluğa ulaşmayı istiyoruz. Bu spora herkes katılabilir, sadece yarışa uygun bir aracınızın olması lazım. Özel yapılıyor bu araçlar, sonrasında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) lisans alıp yarışabilirsiniz. Herkes başta kürsü görmeyebilir ama biz hariç tabi, biz istisnayız. Yeni başlayan arkadaşlarımız önce yarışı tamamlıyor, sonra sınıfında yavaş yavaş birincilikler alıyor, sonra kürsüye çıkıyor, tecrübeyle oluyor bu işler. Arazi şartları farklı bir yetenek gerektiriyor, asfaltta çok hızlı şoför olmak bir işe pek yaramıyor burada. Hava ve yol şartları, doğa şartları çok değişiyor, bunlara mental olarak uyum sağlamak çok zor."

Altun'un co-pilotu (yardımcı pilot) Tuvana Sayar da yaptıkları sporda önceliklerinin güvenlik olduğunu vurguladı.

"Bir yerde tehlikeli bir spor yapıyoruz ama güvenlik kontrollerinden geçiyoruz. Bu araçlarda güvenliğimize göre özel yapılıyor. Navigasyon dışında yoldaki tüm güvenlikle ilgili uyarıları biz yapıyoruz."