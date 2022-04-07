Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'a sis engeli
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, sis nedeniyle Gaziantep'e gecikmeli gidecek.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Gaziantep'e saat 16.30'da gitmeyi planlayan Karadeniz ekibi, Trabzon’da yaşanan sis nedeniyle Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla 21.50’de Gaziantep’e hareket edecek.
Etiketler: Trabzonspor
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