Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuruçeşme’de kongre üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Üyelerin sorularını yanıtlayan Başkan Koç, Mesut Özil, Ozan Tufan ve Aykut Kocaman ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Mesut Özil'le konuşmadım"

Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi Mesut Özil'in affedilmesine dair soruya yanıt verdi.

"Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçedir."

(Ozan Tufan) "İngiltere'ye gidip kötü dönen bir tek onu gördüm"

Sarı lacivertli kulübün başkanı Koç, kadro dışı kalan Ozan Tufan hakkında da değerlendirmede bulundu.

"Watford'un sahibi, Ozan Tufan oynamayınca kilo alıyor; oynasın kilo almasın' dedi. Biz de oynatıp değerlendirmek istedik. Fakat, İngiltere'ye gidip kötü dönen bir tek onu gördüm."

Genç oyuncuların kulübün geleceği olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Başkanı, "Onları en kısa zamanda takıma monte edeceğiz" dedi.

"Aykut Koca konusunda hata yaptık"

Başkan Koç, Aykut Kocaman konusunda özeleştiride bulundu.

"Göreve geldiğimizde Aykut Hoca ve ekibiyle devam edecektik. Büyük hata yaptık."

Finansal Fair Play'de yeni bir sistem geleceğini söyleyen Ali Koç, "Bizim durumumuz çok kötü değil ancak çok da iyi değil" vurgusu yaptı.

"Mevcut gelirlerle transfer bütçeleri çok zor"

Transfer konusuna da değinen Fenerbahçe Başkanı, "Mevcut gelirlerle transfer bütçeleri çok zor. Kimsenin parayı çevirecek gücü kalmadı. Hiçbir kulüp oyuncu alamaz." şeklinde konuştu.

"Crespo'ya çok ciddi bir teklif geldiği"

Crespo'ya devre arası İspanya’dan çok ciddi bir teklif geldiğini söyleyen Ali Koç, "Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez, oyuncunun da kafası karışır" ifadesini kullandı.

Amatör branşlarda zarar ettiklerini belirten sarı lacivertli kulübün Başkanı, "Kenan Evren Lisesi arazisinde ne yapacağımıza 12-18 aya kadar karar vereceğiz." diye belirtti.

Yayın ihalesi

Temmuz ayında Bankalar Birliği'ne 150 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildiren Başkan Ali Koç, yayın ihalesi konusunda Saran'ın teklifine sıcak baktıklarını vurguladı.

Saran Grubu daha az para veriyor ancak yayın gelirinden ortaklık sunuyor diyen Başkan Koç, "Digiturk'ün ücreti yüksek gözüküyor ama enflasyon farkı vermiyorlar. Üç yılda beİN'in verdiği para çöpe dönecek" dedi.