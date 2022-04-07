Türkiye Spor Yazarları Derneğinden (TSYD) yapılan açıklamada, "10-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Bodrum'dan İstanbul'a bin 303 kilometre sürecek dev organizasyon, dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atıyor. Tour of Türkiye'nin şampiyonluk ödülleri, NFT (Non-Fungible Token/ Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında takdim edilecek." denildi.

Etap, mayo ve kupa olmak üzere 3 farklı tipte hazırlanacak NFT'lerin, özel bir pazaryerinde sınırlı sayıda satışa çıkarılacağı, alanlara da özel haklar tanınacağı aktarıldı.