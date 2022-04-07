Valilikten yapılan açıklamaya göre, projenin 4'üncü programı Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan'ın da katıldığı programda, Sivas İl Özel İdaresince temin edilen 1 milyon lira tutarındaki eşofman, forma, şort, yağmurluk, raket, top ve çantadan oluşan spor malzemeleri, ildeki tüm okullara gönderilmesi için dağıtıldı.

Programda konuşan Ayhan, daha iyi bir gençlik yetiştirmek için tüm imkanları kullandıklarını belirtti.

"Diğer alanlarda biraz tasarruf etsek dahi eğitimde hiçbir şekilde tasarrufa yer vermeyeceğiz. Sporu bir yaşam kültürü haline getirmek istiyoruz. İlgi ve yeteneğine göre yetenekli çocukları seçiyoruz. Bütün gayretimizin özü de öğrencilerimizin spor alanında daha aktif olmasıdır."

Ayhan, projede 4'üncü yıla girdiklerini hatırlattı.

"Bu 4 yılın sonunda gençler gerek kulüpler anlamında gerekse bireysel olarak uluslararası müsabakalarda önemli başarılara imza attı. Başarı hikayelerine hep birlikte şahit olduk, bundan sonra da olacağız. Çocuklarımız ileriki dönemlerde İstiklal Marşımızı uluslararası müsabakalarda söylettirecekler, bayrağımızı dalgalandıracaklar. Ben buna yürekten inanıyorum. En önemli hedefimiz sporu tabana yayarak sporu çocuklarımızın bir yaşam felsefesi haline getirmektir."