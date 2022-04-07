Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor. Sarı kırmızılılarda en çok merak edilen konu, Vavacars Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu’nun durumu.

Pazartesi gününden bu yana antrenmana çıkmayan Kerem için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. 23 yaşındaki futbolcunun, fizyoterapist eşliğinde kendini denemesi bekleniyor.

Kerem maçtan bir gün önce yapılacak taktik antrenmanda takımla çalışırsa, teknik heyet genç oyuncuyu derbi kadrosuna alacak.

Kerem oynayamazsa Barış Alper Yılmaz sahaya çıkacak

Domenec Torrent, Kerem'in oynayamama ihtimaline karşılık alternatifini de belirledi. İspanyol çalıştırıcı, son taktik çalışmada Barış Alper Yılmaz'a 11'de görev verdi.

59 yaşındaki teknik adamın, Emre Kılınç'ın son maçtaki performansından memnun olmadığı için böyle bir tercih yaptığı belirtildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Barış Alper, henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. 21 yaşındaki oyuncu, Torrent döneminde ligdeki 11 maçta 68 dakika sahada kaldı.

Torrent oyun planını Berkan ve Taylan üzerine kuruyor

Bu arada teknik heyet, Berkan ve Taylan ikilisini Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlıyor. Her iki futbolcunun performansından memnun olan Domenec Torrent, bu oyunculara derbide kritik bir görev verecek.

59 yaşındaki çalıştırıcı, yapılan analizler sonucunda güçlü bir orta saha kurgusu üzerinde duruyor. Torrent, Berkan ve Taylan’dan rakibi karşılamalarını ve atak başlangıçlarında rol üstlenmelerini istedi.