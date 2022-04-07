Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk kez Vodafone Park'a çıkacak.

Trabzonspor karşılaşmasında oynanan futboldan memnun kalan siyah beyazlı taraftarlar, bu mücadelede tribünlerin tamamını doldurmaya hazırlanıyor.

Biletlerin önemli bölümü satıldı. Kalan kısmının maç gününe kadar tükenmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Josef De Souza da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları maça davet etmişti.

Bu sezon bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta, ligin geride kalan bölümünde birçok maçta tribünler dolmamıştı. Son olarak İstanbul'da oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasında, Vodafone Park tribünlerinde 12 bin futbolsever oturdu.

Bu arada Beşiktaş, uzun zaman sonra tam kadroya yakın bir şekilde sahada olacak. Siyah beyazlılarda, sakatlığı devam eden Mert Günok ile kırmızı kart cezalısı Larin dışında eksik bulunmuyor.