Trabzonspor, Konyaspor ile Medical Park Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti.

Şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasın izin vermeyen Trabzonspor yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.

Mücadeleye baskılı başlayan Trabzonspor 13. dakikada Visca'nın attığı golle öne geçti. Bu golle müsabakanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde tamamladı.

Nwakaeme'nin mükemmel çalımları ve asisitli ile Visca kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golünü 67. dakikada ağlarla buluşturdu.

Konyaspor'da Cikalleshi 83. dakikada farkı bire indirdi. 2-1

[Fotoğraf: AA]

Puanını 60'a yükselten lider Trabzonspor, bir maç eksik İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.

Ligde 3 hafta sonra yenilen İttifak Holding Konyaspor ise kritik 48 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısındaki mücadele 2-2 sona ermişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Nwakaeme'nin aşırtma pasında, savunmanın arkasında Abdülkadir Ömür, topu kontrol edemeyince bordo-mavililer, bir fırsatı değerlendiremedi.

GOL - 13. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Orta alandan aldığı top ile sol kanattan ilerleyen Cornelius'un pasında, ceza alanı içinde Visca, kontrol ederek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

22. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Sehic, sol direk köşesinden yatarak topu kornere çeldi.

23. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

27. dakikada Bytyqi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Rahmanovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

30. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışı sol tarafından kullandığı serbest atışta, top üst direğe çarparak auta gitti.

43. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Sehic, iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

61. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Dorukhan Toköz'ün arkaya aşırdığı topu Denswil tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 67. dakikada Trabzonspor'da Visca, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Nwakeme, sağ tarafında rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inerek topu altı pas çizgisinin hemen gerisindeki Visca'ya aktardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

[Fotoğraf: AA]

77. dakikada Poku'nun soldan ortasında, Rahmanoviç'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek önemli bir tehlikeyi önledi.

GOL - 83. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 1'e indirdi. Hadziahmetovic'in ortasında, topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi'nin, dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu. 2-1

85. dakikada Bytqi'nin ceza alanı dış sol çaprazından şutunda top direğin az farkla yanından auta çıktı.

90+4. dakikada ceza alanı içinde Kouassi'nin yerden şutunda kaleci Sehic, iki hamlede topu yatarak kontrol etti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Dk. 71 Marek Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 83 Berat Özdemir), Visca (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Nwakaeme (Dk. 83 Jean Kouassi), Cornelius (Dk. 62 Jorge Djaniny)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 63 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 64 Paul-Jose Mpoku), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 73 Amilton), Rahmanovic (Dk. 79 Endri Çekiçi), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 64 Sokol Cikalleshi)

Goller: Dk. 13 ve 67 Visca (Trabzonspor), Dk. 83 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Soner, Dk. 54 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 70 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut (Maç bitimi)