İki ABD'li sporcunun karşı karşıya geldiği yarı final mücadelesinde ilk seti 7-6 alan Opelka, ikinci setin "tie-break"inde de rakibine 24-22 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Opelka ve Isner, 1990 yılında başlayan ATP Tur tarihinde puan olarak en uzun "tie-break" rekorunu kırdı.

Maçta 39 kez "ace"lerden puan bulan Opelka, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1991 yılından bu yana iki setli maçlarda en çok "ace" atan tenisçi oldu.

24 yaşındaki Opelka, finalde Jenson Brooksby ile karşılaşacak.

Record breaking moments in Dallas



@ReillyOpelka and John Isner broke the record for the longest @atptour tiebreaker since 1990



Opelka takes the “W” to advance to the finals.



Final: 7-6(7), 7-6(22)#DALOpen pic.twitter.com/LR2gckECEo