Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından taktik program üzerinde durdu.

Antrenman, gerçekleştirilen çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Miralem Pjanic'in kırmızı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında oynamayacağı Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Josef de Souza ve Oğuzhan Özyakup da kamp kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

Beşiktaş, karşılaşma için akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adana’ya giderek kampa girecek.