Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya 2022) kapsamında Antalya Müzesi önünden başlayan, "İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü" temalı turun son etabına katılarak, bisiklet kullandı.

Etabın son noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nun bu yıl dördüncüsünün organize edildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Her yıl farklı bir tema ile organizasyonun sürdürüldüğünü anımsatan Kasapoğlu, bu yılki temanın iklim değişikliği olduğunu kaydetti.

Bu amaçla bir sürüş gerçekleştirdiklerini anlatan Kasapoğlu, organizasyonla dünyaya güzel bir mesaj verildiğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, Türkiye'nin spor organizasyonları ve spor turizmi noktasında önemli bir aşama kaydettiğini aktardı.

"Her branşta eşsiz coğrafyamızla, tarihi değerlerimizle, kültürümüzle, sporu iç içe geçirmiş bir şekilde ülkemizin sıcak ev sahipliğinde her biri birbirinden değerli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da inanıyorum ki Türkiye, başta İslam Oyunları, Dünya Göçebe Oyunları olmak üzere pek çok organizasyonu yine başarılı bir şekilde gerçekleştirecek. Bununla birlikte bisikletin ülkemizde gelmiş olduğu aşamayı biliyorsunuz. Özellikle ilk olimpik veledromumuzun tamamlanması, bundan sonraki süreçte hem bisiklet organizasyonları noktasındaki çıtamızı yükseltecek hem de bisiklet branşındaki iddiamızı daha yukarılara taşımış olacak."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, Türkiye'nin dağa tırmanıştan yol yarışlarına kadar her alanda her türlü yarışa müsait bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret etti.

Bu tür organizasyonların tanıtım açısından da önemli bir avantaj sağladığını dile getiren Kasapoğlu, organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.