Bölgesel Amatör Lig'de 11. hafta mücadelesinde Kapaklıspor ile Çerkezköy 1911 Spor, Kapaklı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Mücadelenin ikici yarının başında Çerkezköy 1911 Spor taraftarları ve Kapaklıspor taraftarları arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Arbedede bir polis memuru hafif yaralanırken taraftarlardan 2 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

İki takımın da galip gelemediği, 1-1 biten maç sonunda, saha içerisinde iki takımın yöneticileri ve futbolcuları arasındaki sözlü tartışma da kavgaya dönüştü.

Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesinin ardından taraflar ayrıldı.