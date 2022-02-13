Pekinliler pazar sabahı güne karla uyandı. Caddeler, sokaklar, içe bakan avlulu evlerin yer aldığı geleneksel hutong mahalleleri beyaza büründü.

Görevliler, tuz dökerek, kar kürekleriyle yolları açmaya, pasajları temizlemeye çalışırken çocuklar karın keyfini çıkardı.

Bu, Pekin'in 4 Şubat'ta başlayan Kış Olimpiyatları süresinde gördüğü ilk kar yağışı oldu.

Pekin'de Kış Olimpiyatları süresinde hiç kar yağmamış, başkent kış oyunlarını tamamen yapay karla organize etmek zorunda kalan ilk şehir olmuştu.

Bugün yağan kar, tamamen yapay kara dayanan olimpiyatlarda biraz olsun doğal kardan yararlanma olanağı sağlayacak.

Kar yağışı nedeniyle, milli sporcu Berkin Usta'nın yarıştığı, Pekin'in Yançing ilçesindeki Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde düzenlenen erkekler büyük slalom müsabakasında ikinci iniş turu yaklaşık 2 saat ertelendi.

Küresel ısınma Kış Olimpiyatları'nı yapay kara bağımlı kılıyor

Küresel ısınmanın etkisiyle son yıllarda Kış Olimpiyatları giderek artan oranda yapay kara dayanıyor. Kayak müsabakaları yapay karla kaplanan pistlerde yapılıyor.

Rusya'da düzenlenen 2014 Soçi Kış Olimpiyatları yüzde 80, Güney Kore'de düzenlenen 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda ise yüzde 90 yapay kara dayalı olarak yapılmıştı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda ise bugüne dek hiç kar yapmadığı için yüzde 100 yapay kar kullanıldı. Pekin Kış Olimpiyatları, tamamen yapay karla organize edilen ilk kış oyunları oldu.

Organizatörler yaklaşık 100 kar jeneratörü ve 300 kar topuyla kurak yamaçları karla donattı.

Organizasyon komitesi yaptığı açıklamada, kayak müsabakalarının organize edildiği Pekin'e komşu Hıbey eyaletine bağlı Canciakou kasabasında kayak pistlerini dolduracak yapay karı üretmek için 192 milyon galon su kullanılacağının tahmin edildiğini bildirmişti.

Açık hava müsabakalarının yapıldığı bir diğer merkez olan Pekin'in Yançing ilçesindeki Alp disiplini pistlerini yapa karla donatmak için ne kadar su kullanıldığı ise açıklanmamıştı.

900 milyon insanın günlük içme suyu

Pekin Kış Olimpiyatları için yapay kar üreten TechnoAlpin şirketi, "Business Insider"a yaptığı açıklamada oyunlarda kullanılacak yapay karı üretmek için yaklaşık 343 milyon galon su kullanılması gerektiğini belirtti.

Bu, 900 milyon insanın günlük içme suyuna eşit miktarda suyun yapay kar üretmek için kullanılacağı anlamına geliyor.

Ülkenin en kurak bölgelerinden biri

Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği Pekin ve çevresi, Çin'in en kurak bölgelerinden biri konumunda bulunuyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) göre, açık hava müsabakalarının yapıldığı Cangciakou ve Yançing'de şubat ayında -1 ila -10 derece ortalama sıcaklığına sahip bulunuyor. Bu karı erimeden korumaya imkan veren bir sıcaklık düzeyi olsa da geniş bir step coğrafyasının kıyısındaki söz konusu bölgeler, yılda 2,5 santimetreden az yağış alıyor.

New York Times gazetesi, Eylül 2021'de yayımladığı haberde, Çinli yetkililerin olimpiyatlarda yapay kar üretmek üzere su temin edebilmek için Yançing yakınındaki Bayhıbao havzasındaki suyu bölgeye yönlendirdiğini bildirmişti.

Haberde tarım alanlarında kullanılan suyun başka bölgeye aktarılması nedeniyle bölgede tarımla uğraşan insanların başka bölgelere yerleştirildiği ileri sürülmüştü.

"Yeşil olimpiyat" mı?

Çinli yetkililer, Pekin Kış Olimpiyatları'nın "yeşil olimpiyat" olacağını, çevreyi koruma, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbon emisyonunu azaltmaya yönelik tedbirlerin organizasyonun merkezinde yer alacağını vadetti.

Olimpiyatların açılış töreninde de bahar, yeniden canlanma, doğaya saygı gibi temalara ağırlık verilmesi dikkati çekti.

Açılış töreninin sanat yönetmenliğini yapan, Çinli sinemacı Cang Yimou, gösteride olimpiyat ateşinin, koreografisini yine kendisinin tasarladığı 2008 Pekin Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreninde olduğu gibi dev bir meşaleyle değil, küçük bir meşale ile yakılmasında ısrar etti, bunun "çevre dostu ve karbon emisyonunun düşük olduğu bir olimpiyat mesajı verdiğini" söyledi.

Oysa Fransa'nın Strasbourg Üniversitesi'nden coğrafyacı Carmen de Jong, Guardian gazetesine verdiği mülakatta, "yeterli doğal kar olmaması nedeniyle Pekin'deki en az sürdürülebilir Kış Olimpiyatları olacağı" görüşünü dile getirdi.

De Jong, su kaynaklarını tüketmesi ve enerji maliyetlerini arttırmasının yanında yapay karın toprak sağlığını olumsu etkilediğine ve erozyona yol açtığına işaret etti.

Küresel ısınmanın kış olimpiyatlarının geleceğini nasıl tehdit ettiğini ele ala çevreye olan etkisini ele alan "Kaygan Yamaçlar" başlıklı raporun yazarlarından, İngiltere'nin Loughborough Üniversitesinden spor ekolojisi uzmanı Madeleine Orr da "Pekin ve çevresinin karda düzenlenen müsabakalara ev sahipliği yapmaya yetecek oranda kar yağışı almadığı, dolayısıyla burada düzenlenecek kış olimpiyatlarının büyük miktarda su kaynağının kullanılmasını gerektireceğini hem IOC hem de organizatörler biliyordu." ifadelerini kullandı.

Yao Ming kar yağmamasından yakınmıştı

Çin'in en tanınmış sporcularından, bir dönem Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de forma giyen eski basketbolcu Yao Ming de 2 Şubat'ta Pekin'de Olimpiyat Ormanı Parkı'nda katıldığı meşale taşıma etkinliğinde kar yağmamasının Kış Olimpiyatları'nın havasını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Halen Çin Basketbol Federasyonu Başkanlığını yürüten Yao, Kış Olimpiyatları'ndan beklentisinin ne olduğu sorusuna, "Öncelikle kar yağması tabii ki biraz kar yağsa fena olmaz, hem fotoğraflarda da güzel görünüyor." yanıtını vermişti.