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Dünya
AA 07.05.2024 01:46

Guterres: Refah'a kara saldırısı kabul edilemez

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Hamas'a anlaşma çağrısı yaptığını anımsatarak, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez" dedi

Guterres: Refah'a kara saldırısı kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile makam katında ikili görüşmesinin öncesinde basına açıklamada bulundu.

Daha önce yaptığı yazılı açıklamada İsrail ve Hamas'a anlaşma sağlanması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Guterres, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez" diye konuştu.

Guterres, Refah'a kara saldırısının korkunç insani sonuçları olacağını ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade etti.

İsrailli Bakan, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen Refah'a saldırı çağrısı yaptı
İsrailli Bakan, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen Refah'a saldırı çağrısı yaptı

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Hamas, Katar ve Mısır'ın Gazze'deki ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Katar ve Mısır'ın Gazze'deki ateşkes teklifini kabul etti

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