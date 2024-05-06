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Dünya
AA, TRT Haber 06.05.2024 19:38

Hamas, Katar ve Mısır'ın Gazze'deki ateşkes teklifini kabul etti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.

Hamas, Katar ve Mısır'ın Gazze'deki ateşkes teklifini kabul etti
[Fotograf: AA]

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı açıklamaya göre, Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

Açıklamada, Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

İsrail'den olumsuz yanıt

Öte yandan İsrail, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes önerisinin, İsrail'in kabul etmediği ve Mısır tarafından "yumuşatılmış" bir taslak olduğunu duyurdu.

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