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Dünya
AA 07.05.2024 00:07

ABD Federal Havacılık İdaresi, Boeing hakkında yeni soruşturma başlattı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in 787 Dreamliner uçaklarına yönelik denetim süreçlerine ilişkin soruşturma başlattı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Boeing hakkında yeni soruşturma başlattı
[Fotograf: Reuters]

FAA'dan yapılan açıklamaya göre, nisan ayında Boeing'in gönüllü olarak bazı 787 Dreamliner uçaklarında kanatların gövdeyle birleştiği yerde yeterli bağlantı ve topraklama olduğunu doğrulamak için gerekli denetimleri tamamlamamış olabileceğini bildirmesinin ardından şirket hakkında bir soruşturma başlatıldı.

Boeing'in denetimleri tamamlayıp tamamlamadığı ve şirket çalışanlarının uçak kayıtlarında sahtecilik yapıp yapmadığının araştırıldığı aktarılan açıklamada, şirketin aynı zamanda üretim sistemindeki 787 uçaklarının tamamını yeniden incelediği ve hizmetteki filoya yönelik bir plan oluşturması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, FAA'nın soruşturma devam ederken hava yolu yolcularının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacağı vurgulandı.

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