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Dünya
AA 07.05.2024 02:54

İsrail'den Refah'a hava saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı öğrenildi. Ayrıca İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı öğrenildi.

İsrail'den Refah'a hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bir evi bombaladı.

Hava saldırısının hedefi olan Filistinli Ebu Amra ailesine ait evdeki sivillerden bazıları yaşamını yitirirken, bazıları da yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sivil savunma ekipleri, İsrail'in bombaladığı evin enkazından çıkardığı cansız bedenler ile yaralıları Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi'ne kaldırdı.

Görgü tanıkları, İsrail'in hava saldırısıyla enkaza dönüşen evde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İsrailli Bakan, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen Refah'a saldırı çağrısı yaptı
İsrailli Bakan, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen Refah'a saldırı çağrısı yaptı

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına da saldırılar düzenlendi

İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi.

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtti.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası halindeki Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hamas, Katar ve Mısır'ın Gazze'deki ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Katar ve Mısır'ın Gazze'deki ateşkes teklifini kabul etti

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