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Dünya
AA 07.05.2024 03:15

Nijerya'da mayınlı saldırı: 7 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın yola döşediği mayının patlaması sonucu 7 sivil hayatını kaybetti.

Nijerya'da mayınlı saldırı: 7 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, teröristlerin Borno eyaletindeki Maiduguri-Dikwa-Gamboru Ngala kara yolunda döşediği mayın, yolcu taşıyan otobüsün geçişi sırasında patladı.

Patlamada 7 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

15 yılda on binlerce insan hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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