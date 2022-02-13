Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Enes Ünal İspanya'da gollerine devam ediyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Enes Ünal fırtınası sürüyor. Getafe forması giyen milli golcü, ligdeki son 13 maçında 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
İspanya Ligi'nde Getafe forması giyen Enes Ünal, performansıyla takdir topluyor. 24 yaşındaki futbolcu, ligde forma giydiği son 13 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.
Milli golcü, La Liga'nın 24. haftasında Getafe'nin Atletico Madrid'e 4-3 mağlup olduğu maçta da 2 gol attı.
Metropolitano stadındaki müsabakada, 2 penaltı atışında fileleri havalandıran Enes Ünal, böylece bu sezon 11 gole ulaştı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Getafe, İspanya Ligi'ndeki 24 maçta 23 gol buldu.
Enes Ünal, attığı 11 golle takımının ligde kaydettiği gollerin yüzde 47'sine doğrudan katkı verdi. Milli futbolcu, geçen sezon Getafe formasıyla çıktığı 28 maçta 4 kez fileleri havalandırmıştı.
Etiketler: İspanya
Sıradaki Haber
Pekin'de olimpiyatların ilk karı yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz