Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Serdar Dursun'un GZT Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası sağ taraf zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Serdar Dursun'u takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

"Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcumuz, öğle saatlerinde taburcu oldu. Serdar Dursun’a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz."