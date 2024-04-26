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Dünya
AA 26.04.2024 16:11

Burkina Faso, Amerika'nın Sesi ve BBC Afrika'nın yayınlarını askıya aldı

Burkina Faso yönetimi, ordu birliklerinin 223 sivili öldürdüğü iddiasını haberleştirdikleri gerekçesiyle Amerika'nın Sesi (VOA) ve BBC Afrika'nın yayınlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Burkina Faso, Amerika'nın Sesi ve BBC Afrika'nın yayınlarını askıya aldı

Ülkenin Yüksek İletişim Konseyinden yapılan açıklamada, iki uluslararası radyo istasyonunun yayınlarının iki hafta süreyle askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İnsan Hakları Örgütünün (HRW) 25 Şubat'ta aralarında 56 çocuğun da olduğu 223 sivilin Burkina Faso ordusu tarafından öldürüldüğü iddiasını haberleştirdikleri gerekçesiyle VOA ve BBC Afrika'nın yayınlarının geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan VOA, BBC ve HRW'nin internet sayfaları ile dijital platformlarına erişim de yasaklandı.

Burkina Faso yönetimi, Nisan 2023'te iki Fransız gazeteciyi sınır dışı etmiş ve France24'ün de bulunduğu bazı kanalların yayınını durdurmuştu.

HRW, dün yayımladığı raporda Burkina Faso ordusunun 25 Şubat'ta aralarında 56 çocuğun da olduğu 223 sivili öldürdüğü iddiasında bulunmuştu.

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