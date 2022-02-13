Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nden Sevgililer Günü jesti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle salı günü Eryaman Stadı'nda oynayacakları Yılport Samsunspor maçını isteyen çiftlerin ücretsiz izleyebileceklerini duyurdu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Salı günü maça gelecek çiftlere Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş tarafından gül takdim edileceği ve bir çifte de devre arasında özel hediye paketi verileceği belirtildi.
"Ayrıca başvuran 23.çiftimiz ise maçı çift kişilik locadan izleyebilecek. Maçlara gelmek isteyen kişiler her maç öncesinde belirlediğimiz whatsApp hattına kimlik bilgileri ve HES kodlarını iletebilirler."
14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle Salı günü Eryaman Stadı’nda oynayacağımız Samsunspor maçını çiftler ücretsiz olarak izleyebilecek.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) February 13, 2022
Maça gelen çiftlere Başkanımız Niyazi Akdaş tarafından gül takdim edilecek ve bir çifte de devre arasında özel hediye paketi verilecek.
Etiketler: Gençlerbirliği TFF 1. Lig
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