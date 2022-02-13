Teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Peres'in yokluğunda, Dorukhan'ı bu mevkiye çekerek orta alanda Bakasetas'a 11'de görev verdi.

Karadeniz ekibinde Peres'in yanı sıra sakatlığı devam eden Koita, maç kadrosunda yer almadı. Trondsen, Hüseyin Türkmen gibi oyuncular ise 21 kişilik maç kadrosunda bulunmadı.

Hamsik yedek kulübesinde

Trabzonspor'da dün takımla çalışmalara başlayan Marek Hamsik, yedek kulübesinde yer aldı.

En son Galatasaray maçında yedek kulübesinde yer alan ancak oyuna girmeyen Slovak oyuncu, 2 maç aradan sonra yedek kulübesine dahil edildi.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Trabzonspor taraftarları, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu.

Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletlerini kısa sürede tüketen taraftarlar, 41 bin kişilik stadyumun tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolundaki önemli karşılaşmada büyük destek verdi.

İki kulüpten dostluk yemeği

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla İttifak Holding Konyaspor yönetimine yemek verildi.

Medical Park Stadyumu’nda gerçekleşen yemeğin ardından İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’e Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından günün anısına plaket hediye edildi.

Ahmet Ağaoğlu Demir ailesini ağırladı

Geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybeden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir’in ailesini Trabzon’a davet eden başkan Ahmet Ağaoğlu, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi konuklarını stadyumda ağırladı.

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Trabzonlu Serdar Demir’in eşi, anne ve babası, abisi ve çocukları bu akşamki maçı izlemek üzere Ankara’dan Trabzon’a geldi. Başkan, Ahmet Ağaoğlu, maç öncesi gerçekleştirilen buluşmada Demir ailesine forma hediye etti.

Konyaspor'da Ahmed Hassan 11'de

İttifak Holding Konyaspor'un hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan forvet oyuncusu Ahmed Hassan, düzelerek 11'de yer aldı.

Bir diğer forvet oyuncu Cikaleshi ise uzun bir aradan sonra yedek kulübesinde yer aldı.

Trabzonsporlu oyuncular sahaya "Kendi aşımız kendi gücümüz' İttifak Holding Konyaspor ise kan bağışına dikkat çeken pankart ile sahaya çıktı.