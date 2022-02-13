Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen son etap alanında farklı klasmanlarda dereceye giren sporcular ödüllerin sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nun ödül törenine katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Kasapoğlu, başarılı bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, sporcuları ve tüm katılımcıları tebrik etti.

[Fotoğraf: AA]

Organizasyonda "İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü" temalı tur kapsamında kendisinin de 2,5 kilometrelik bir etapta pedal çevirdiğini aktaran Kasapoğlu, "İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de yeni temalarla bu anlamlı organizasyon, hem hassasiyetini ortaya koymaya hem de yeni başarılara doğru yürümeye devam edecek." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla da bir araya geldi. Paten kullanan gençlerle de sohbet eden Kasapoğlu, gençlerin "paten kullanacak alan bulamıyoruz" sözlerine üzerine Vali Ersin Yazıcı'ya bir alan ayarlanması yönünde talimat verdi.

[Fotoğraf: AA]

Dört kategoride mayo sahiplerine buldu

Tour of Antalya'nın 2022 şampiyonu olan Uno-x takımının sporcusu Jacob Hidsgaul'a Magenta formasını ve ödülünü Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

İklim Değişikliği Farkındalığı mayosunu Wiv Sungod takımının sporcusu Jacob Scott'a Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Deniz Varol ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal taktim etti.

Dağların Kralı Mayosunu kazanan Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek'e turuncu mayoyu ve ödülünü Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte verdi.

En İyi Sprinter sporcusu olan sarı mayoyu Alpecin-Fenix takımından Jakub Marek Mareczko'ya Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tombul ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı takdim etti.

[Fotoğraf: DHA]

Bu arada etap sonunda kürsüye çıkan Jakup Marek Mareczko, Arvid De Klein ve Matteo Malucelli'ye ödülünü Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile birlikte verdi.

Tour of Antalya'nın en başarılı takım olan ve birincilik kürsüsüne çıkan Terengganu Polygon takımına ödülünü Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

4 gün süren Antalya Bisiklet Turu'nda 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcu mücadele etti.