Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Kasımpaşa'nın gollerini 65. dakikada Mamadou Fall ile 68. dakikada Jackson Muleka attı.

Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 42. dakikada Wilson Eduardo ve 74. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Ligde yedinci beraberliğini alan Kasımpaşa, 28 puana, Aytemiz Alanyaspor ise 40 puana yükseldi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Alanyaspor 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Çağan Erciyas'ın geri pasında araya giren ve topu kontrol eden Umut Bozok'un ceza yayının biraz solundan yaptığı vuruşta kaleci Marafona, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Doğucan Haspolat'ın kaptırdığı topu önünde bulan Emirhan Aydoğan, bir süre topu sürdükten sonra pasını sağdan hareketlenen Candeias'a verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı arka direkteki Oğuz Aydın ile buluşturdu. Oğuz'un ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

GOL - 42. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Tarkan Serbest'in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Wilson Eduardo'un röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un direk dibinde müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 65. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Tarkan Serbest'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Muleka, topu uygun durumdaki Fall'ın önüne bıraktı. Fall'ın altıpasın içinden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.

GOL - 68. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Evren Eren Elmalı'nın soldan ortasında Muleka'nın penaltı noktası civarından uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti 2-1.

GOL - 74. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in hatalı pası sonucunda topu kontrol eden Tayfur Bingöl, ceza yayı içinde pasını Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan, sol çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2.

84. dakikada Mabil'in soldan ortasında Muleka'nın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan döndü.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Ömer Tevfik Özkoç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall, Aabid (Dk. 59 Muleka), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 59 Mabil), Umut Bozok (Dk. 82 Travnik)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Çağan Kayra Erciyas (Dk. 46 Umut Güneş), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay (Dk. 46 Borja), Novais, Candeias, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Milunovic), Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın (Dk. 71 Diedhiou), Eduardo (Dk. 64 Tayfur Bingöl)

Goller: Dk. 42 Eduardo, Dk. 74 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Fall, Dk. 68 Muleka (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 21 Tarkan Serbest, Dk. 45 Doğucan Haspolat, Dk. 90+4 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 45 Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)

Ümit Şengül: Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliydik

Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Maça iyi başladık. Ciddi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarıda tempoyu yüksek tutan ve istekli olan taraf bizdik. Skoru lehimize çevirdik ama koruyamadık."

Ümit Şengül, Alanyaspor'un oyunu yavaşlattığını savundu.

"Pas oyunu oynamaya çalışıyorlar. Rakibi sindirmek için ağırlaştırarak oynadılar. Buna da hakem Yaşar Kemal Uğurlu göz yumdu. Bir kez bile kart göstermedi. Biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliydik. Çok farklı kazanabileceğimiz maçtan 1 puanla ayrıldık."

Şengül, eksik oyuncuların takıma katılması ve yeni transferlerin uyum sağlamasıyla daha iyi olacaklarını aktardı.

"Kalan süreçte Kasımpaşa yukarıları hedefleyecek. Ligi istediği şekilde bitirecek. Bu takım çok can yakacak."

Felipe Sanchez Mateos: Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçın mücadeleci bir şekilde geçtiğini ifade etti.

"Elbette çok gidip gelen bir mücadeleye sahne oldu maç. Saha içerisinde her iki takım da zorladı galibiyet adına. Maç belli bölümlerde koptu, belli bölümlerde kompakt oynandı. Biz geriden pasla çıkarken sürekli sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Kasımpaşa her seferinde farklı bir baskı şekliyle geldi. Tek forvetle basarken, rakibin baskı yapmasını beklerken topu beklettik. Adam adama bastılar bazen ve kalecimiz üzerinden oyun kurmaya çalıştık. Maçın sonuna doğru oyun koptu. Candeias ile yakaladığımız pozisyonu gole çevirsek galibiyetle ayrılıyorduk. Aynı şekilde karşı tarafta golü bulup galibiyetle ayrılabilirdi."

"Her oyuncumuz bizler için önemli"

Mateos, takımda süre alan genç oyuncular ile ilgili konuştu.

"Onlar için çok mutluyuz ilk dakikalarını aldılar. Oynadıkları ilk maçlarıydı. Çok iyi oynadılar. Böyle zorlu bir maçta çok iyi performans verdiler. Daha sonra zemin ağırlaştı ve bazı değişiklikler yaptık. Bizim takımımızın en önemli gücü her bir oyuncumuzun bizler için önemli ve maça hazır olmaları."