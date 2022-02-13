Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında milli sporcuları tebrik etti.

"Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda kadınlar senkronize finalinde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazan milli sporcularımız Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u yürekten kutluyorum. Cimnastik branşında elde ettiğimiz başarılara bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşatan milli sporcularımıza başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçenleri de tebrik ediyorum."