Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında milli sporcuları tebrik etti.
"Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda kadınlar senkronize finalinde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazan milli sporcularımız Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u yürekten kutluyorum. Cimnastik branşında elde ettiğimiz başarılara bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşatan milli sporcularımıza başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçenleri de tebrik ediyorum."
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