Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün kadınlar senkronize finallerinde milli sporcular Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş yarıştı.

Ay-yıldızlı cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, kadınlar senkronize finalinde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.

Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, Bakü Trampolin Cimnastik Dünya Kupası kadınlar senkronize finalde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.



Tebrikler, teşekkürler kızlar! pic.twitter.com/IiS4zlTFa6 — Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) February 13, 2022

Milli cimnastikçi Gürkan Mutlu 6. sırada tamamladı

Milli cimnastikçi Gürkan Mutlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler bireysel finalinde 57.270 puan toplayarak yarışmayı 6. sırada bitirdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün bireyselde ve senkronizede finaller yapıldı.

Ay-yıldızlı cimnastikçi Gürkan Mutlu, erkekler bireysel finalinde 57.270 puanla yarışmayı 6. sırada tamamladı.



