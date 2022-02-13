Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde son 3 maçta galip gelemeyen Hatayspor, Göztepe'yi evinde yenerek çıkış yakalamak istiyor.

Bordo-beyazlı ekip ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 36 puanla 8. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Adama Traore ile sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ​​​​​​​Hatayspor 2-0 kazanmıştı.

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göztepe, üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından geçen hafta Altay'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip 27 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

İzmir temsilcisinde kart cezalıları Obinna Nwobodo ile Dino Arslanagic yarın forma giyemeyecek. Adis Jahovic'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak iki takımın daha önceki 3 müsabakasında Atakaş Hatayspor'un 2, Göztepe'nin 1 galibiyeti bulunuyor. Atakaş Hatayspor'un 5 gol attığı müsabakalarda Göztepe 3 gole imza attı. İzmir temsilcisi rakibine karşı tek galibiyetini deplasmanda aldı.